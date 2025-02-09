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Небензя намекнул, что разговор между Трампом и Путиным не был успешным

Небензя высказался о переговорах между Россией и США

сегодня, 13:41 comments1747
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Ткачик Олеся

Постоянный представитель страны-агрессора России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ открыта к контактам с США по Украине на равноправной основе и с учетом российских интересов.

Небензя намекнул, что разговор между Трампом и Путиным не был успешным

Василий Небензя

При это в комментарии пропагандистским СМИ он заявил, что Москва все еще ждет "соответствующих" сигналов от Вашингтона относительно контактов с Кремлем.

Кроме этого, Небензя заявил, что лишь одного желания России вести диалог мало, поскольку "для танго нужны двое".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он уже разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его итогам, американский президент якобы понял, что Путин хотел бы остановить кровавую войну, поскольку в ней гибнут многие. Также Трамп сообщил, что есть какой-то план, как остановить войну в Украине.

Также "Комментарии" рассказывали , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор. Также в Госдуме страны-агрессора отреагировали на информацию о том, что между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Как заявил российский депутат Михаил Шеремет, диалог между Трампом и Путиным будет способствовать оттепели в отношениях между странами.

"Комментарии" также рассказывали, что в Украине уже расшифровали, что может означать заявление Пескова о том, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. В частности, есть мнение, что Кремль услышат от США такое, о чем предпочитает молчать.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/02/09/25041176.shtml
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