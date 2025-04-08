Небензя оправдал удар по Кривому Рогу: кого цинично обвинил в убийстве детей

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Ткачик Олеся
Постоянный представитель террористической России при ООН Василий Небензя заявил, что скопление ВСУ и западных инструкторов будут законными целями для российских военных.
Василий Небензя
При этом он отреагировал на трагедию в Кривом Роге, где российская ракета убила детей. Теперь, по версии Небензи, виновата во всем Украина и непрофессиональные действия ее ПВО.
Представитель РФ напомнил ложь Минобороны России о том, в результате "высокоточного" попадания ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.
При этом он цинично заявил, что детей в Кривом Роге убила украинская ракета.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в сети показали видео из камер наблюдения ресторана "Магеллан" в Кривом Роге, в котором, по утверждению Минобороны РФ проходило совещание украинских военных и иностранных наемников. При этом в оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что "сверхточным ударом" уничтожили 80 иностранных наемников. Тем не менее, видео из камер наблюдения в момент прилета четко демонстрирует, что там не было никаких военных и наемников.
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