Небензя оправдал удар по Кривому Рогу: кого цинично обвинил в убийстве детей

Постоянный представитель террористической России при ООН Василий Небензя заявил, что скопление ВСУ и западных инструкторов будут законными целями для российских военных.

Василий Небензя

При этом он отреагировал на трагедию в Кривом Роге, где российская ракета убила детей. Теперь, по версии Небензи, виновата во всем Украина и непрофессиональные действия ее ПВО.

Представитель РФ напомнил ложь Минобороны России о том, в результате "высокоточного" попадания ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

"В этом контексте хотели бы напомнить, что мы неоднократно предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии", — заявил Небензя.

При этом он цинично заявил, что детей в Кривом Роге убила украинская ракета.

"К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне", — цинично заявил Небензя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в сети показали видео из камер наблюдения ресторана "Магеллан" в Кривом Роге, в котором, по утверждению Минобороны РФ проходило совещание украинских военных и иностранных наемников. При этом в оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что "сверхточным ударом" уничтожили 80 иностранных наемников. Тем не менее, видео из камер наблюдения в момент прилета четко демонстрирует, что там не было никаких военных и наемников.



