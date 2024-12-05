Российская пропаганда не перестает поражать выдумками, и последнее заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи – яркий тому пример. По его словам, в украинские села намеренно переселяют "бандеровцев", которые впоследствии превращают подростков в "нацистов".

Российский представитель при ООН Василий Небензя

"В обычной украинской деревне, где все говорят по-русски и ездят на заработки в Россию, переселяют двух бандеровцев. Через пять лет все подростки там становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами", — такое заявление Небензя сделал на одном из последних заседаний ООН.

Это заявление сразу вызвало волну реакций, особенно среди украинских военных и экспертов. Известный военный блоггер и аналитик Кирилл Сазонов иронически прокомментировал слова Небензи, сравнив это с предыдущими фантазиями российской пропаганды о боевых насекомых и биооружии из уток.

"Снова Небензя. Его психические выдумки прямо на высоте. Постоянный представитель России при ООН. Зовут Вася. Были боевые насекомые, биооружие из уток, теперь вот это", — прокомментировал Сазонов в социальных сетях.

Он также добавил саркастический ответ, быстро разлетевшийся по сети:

"Вася, все, что ты говоришь, правда. Также правда то, о чем ты не знаешь. Уже несколько лет мы действительно расселяем по два бандеровца в ваши деревни. Пройдет пять лет — и увидите результат. В Европе такое тоже делаем". ".

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