logo

BTC/USD

98000.72

ETH/USD

3902.69

LTC/USD

136.32

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Небензя в ударе: теперь в селах Украины «расселяют бандеровцев»
commentss НОВОСТИ Все новости

Небензя в ударе: теперь в селах Украины «расселяют бандеровцев»

По версии Небензя, "в обычном украинском селе", где все жители говорят по-русски, селят двух бандеровцев

5 декабря 2024, 16:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Российская пропаганда не перестает поражать выдумками, и последнее заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи – яркий тому пример. По его словам, в украинские села намеренно переселяют "бандеровцев", которые впоследствии превращают подростков в "нацистов".

Небензя в ударе: теперь в селах Украины «расселяют бандеровцев»

Российский представитель при ООН Василий Небензя

"В обычной украинской деревне, где все говорят по-русски и ездят на заработки в Россию, переселяют двух бандеровцев. Через пять лет все подростки там становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами", — такое заявление Небензя сделал на одном из последних заседаний ООН.

Это заявление сразу вызвало волну реакций, особенно среди украинских военных и экспертов. Известный военный блоггер и аналитик Кирилл Сазонов иронически прокомментировал слова Небензи, сравнив это с предыдущими фантазиями российской пропаганды о боевых насекомых и биооружии из уток.

"Снова Небензя. Его психические выдумки прямо на высоте. Постоянный представитель России при ООН. Зовут Вася. Были боевые насекомые, биооружие из уток, теперь вот это", — прокомментировал Сазонов в социальных сетях.

Он также добавил саркастический ответ, быстро разлетевшийся по сети:

"Вася, все, что ты говоришь, правда. Также правда то, о чем ты не знаешь. Уже несколько лет мы действительно расселяем по два бандеровца в ваши деревни. Пройдет пять лет — и увидите результат. В Европе такое тоже делаем". ".

Читайте на портале "Комментарии" — Постпред террористической России в Совбезе ООН Василий Небензя набросился с критикой на Великобританию и заявил, что именно она подтолкнула Украину к продолжению конфронтации с Россией и неизбежному "разгрому".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100012574638321/videos/2627840160939418/
Теги:

Новости

Все новости