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Черновалова Кристина
Российская пропаганда не перестает поражать выдумками, и последнее заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи – яркий тому пример. По его словам, в украинские села намеренно переселяют "бандеровцев", которые впоследствии превращают подростков в "нацистов".
Российский представитель при ООН Василий Небензя
Это заявление сразу вызвало волну реакций, особенно среди украинских военных и экспертов. Известный военный блоггер и аналитик Кирилл Сазонов иронически прокомментировал слова Небензи, сравнив это с предыдущими фантазиями российской пропаганды о боевых насекомых и биооружии из уток.
Он также добавил саркастический ответ, быстро разлетевшийся по сети:
Читайте на портале "Комментарии" — Постпред террористической России в Совбезе ООН Василий Небензя набросился с критикой на Великобританию и заявил, что именно она подтолкнула Украину к продолжению конфронтации с Россией и неизбежному "разгрому".
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