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Небывалый карьерный рост. 18-летний сын Кадырова во второй раз стал министром

18-летний сын Кадырова стал министром спорта Чечни

сегодня, 00:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Старший сын главы Чечни Рамзан Кадыров 18-летний Ахмат был назначен региональным министром по физической культуре и спорту.

Небывалый карьерный рост. 18-летний сын Кадырова во второй раз стал министром

Сын Кадырова получил министерский пост. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, из предыдущего назначения Ахмата Кадырова прошло всего три месяца. 17 февраля ему поручили руководить министерством по делам молодежи Чечни. Теперь его сменит Рамзан Висмурадов — сын командира чеченского спецотряда "Терек" и зять Рамзана Кадырова, женившегося на его четвертой дочери Табарик.

Отмечается, что занимавший должность министра спорта Ису Ибрагимова перевели на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин последовательно меняет РФ, превращая в постоянно мобилизованное государство для длительного ведения войны. Главным шагом Путина на пути к переводу России на военные рельсы стало отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и приход на его место Андрея Белоусова, ранее работавшего в правительстве, но не имеющего военного опыта.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/22424
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