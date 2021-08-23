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Недружественное мероприятие: в Кремле отреагировали на Крымскую платформу

В Кремле подобные мероприятия считают антироссийскими

сегодня, 16:15
Автор:

Татьяна Каптур

В Кремле отреагировали на проведение саммита "Крымской платформы". Об это сообщает Интерфакс. 

Недружественное мероприятие: в Кремле отреагировали на Крымскую платформу

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента РФ, фото из открытых источников

"Саммит "Крымской платформы" в Киеве мы считаем антироссийским. Это совершенно недружественное мероприятие. Мы неприемлем подобное в отношении российского региона, соответственно, в отношении Крыма" — отвечал на вопросы журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также, Песков добавил, что это абсолютно однозначное отношение, как и к любому подобному мероприятию.

Напомним, что 23 августа в Киеве, а именно в выставочном центре "Парковый" стартовал саммит "Крымской платформы". 

Подчеркнём, что это первая переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма.

Открывала саммит украинская певица Джамала. Она исполнила песню "1944", посвященную депортации крымскотатарского народа.  Именно с ней в ​​2016 году певица выиграла "Евровидение".

В официальной части выступали президент Украины, премьер-министр, глава Верховной Рады, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа и представитель экспертной сети "Крымской платформы". 

На мероприятии присутствуют президент Латвии Эгилс Левитс, президент Польши Анджей Дуда, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Словакии Зузана Чапутова,  генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Ранее, издание "Комментарии" писало о том, что Зеленский рассказал, как Украина собирается заставить Россию вернуть Крым.

Также, читайте материал "Комментарии" Зеленский заявил, что завершающий саммит "Крымской платформы" состоится в Ялте.






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Источник: https://www.interfax.ru/russia/786024
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