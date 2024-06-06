Нефтяные доходы РФ выросли на 50%: СМИ узнали настоящие причины

Поступления России от нефти в государственный бюджет увеличились в мае почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной этого стал рост цен на сырье, а также адаптация страны к международным санкциям. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Издание проанализировало данные Минфина и пришло к выводу, что налоги, связанные с нефтью, выросли до 632,5 млрд рублей (7,1 млрд долларов) в прошлом месяце.

Рост доходов последовал за ростом цен на нефть сорта "Юралс". Для расчетов использовалась цена на нефть марки "Юралс" в 74,98 долларов за баррель по сравнению с 58,63 долларов за баррель годом ранее.

"Дисконт на смесь к мировому эталону Brent сократился даже на фоне ценового ограничения, введенного странами "Большой семерки", — пишут журналисты.

При этом Bloomberg отмечает, что РФ адаптировалась к ограничениям, включая запрет Евросоюза на импорт российской нефти, используя огромный "теневой флот" танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Евросоюз продолжает размышлять над 14-м пакетом санкций против РФ, куда может войти и запрет на использование портов ЕС для реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ). Франция и Нидерланды также добиваются введения санкций ЕС против любого банка в мире, который помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия. Венгрия традиционно ставит палки в колеса гипотетическим ограничениям. Что на данный момент можно сказать о влиянии санкций на РФ и о перспективах новых ограничений? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



