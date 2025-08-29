Нехороший сигнал перед встречей Путина и Си: почему в Москве расстроены

Снижение российско-китайской торговли вызывает беспокойство путинских чиновников перед саммитом лидеров двух стран. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Россия столкнулась с падением объемов торговли с Китаем и стремится изменить эту тенденцию перед предстоящим саммитом лидеров в северном портовом городе Тяньцзинь.

Так, по данным источников "Reuters", падение торговли с января по июль 2025 года составило 8,1%, что вызвало беспокойство в Москве.

Уменьшение импорта российской нефти в Китай, сокращение поставок транспортных средств и электроники, а также естественная коррекция после рекордного уровня торговли в 2024 году.

Российские чиновники рассматривают расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и транспортных проектах, в частности трубопровод "Сила Сибири-2".

Путин использует саммит для укрепления стратегического партнерства с Китаем, хотя эксперты отмечают, что Пекин действует преимущественно в собственных интересах и остается доминирующим игроком в отношениях.

Журналисты отмечают, саммит Путина и Си Цзиньпина станет очередным важным этапом для поддержки двусторонних отношений и попытки Москвы стабилизировать торговлю с главным экономическим партнером.

Читайте также на портале "Комментарии" — северокорейский диктатор Ким Чен Ын присоединится к главе КНР Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину на масштабном военном параде в Пекине, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Присутствие Путина уже было подтверждено. Он и Ким войдут в число 26 иностранных лидеров, которые посетят мероприятие, при этом представителей США или Западной Европы там не ожидается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".



