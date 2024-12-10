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Необходимость в ядерном оружии отпадает: Путин снова принялся расхваливать свою любимую ракету

Путин снова нахваливает ракету, ударившую по Днепру

сегодня, 18:45
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Лиля Воробьева

 Появление новой ракеты "Орешник" на вооружении российской армии фактически сводит необходимость использования ядерного оружия к минимуму. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Необходимость в ядерном оружии отпадает: Путин снова принялся расхваливать свою любимую ракету

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин отверг утверждения о том, что Россия усиливает свою ядерную доктрину. По его словам, Москва не меняет подходов, а лишь совершенствует их. Однако появление ракеты "Орешник" он назвал более значимым событием.

 "По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник". Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем... ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — заявил диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин напомнил о ядерном оружии в Беларуси . Беларусь продолжает сближение с Россией.

Выступая на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси, Владимир Путин отметил, что договор определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границе союзного государства. привлечением всех имеющихся сил и средств.
Также "Комментарии" писали о том, что Путин готов разместить "Орешник" в Беларуси . Лидер России Владимир Путин согласился разместить "Орешник" в Беларуси, по просьбе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. и Белоруссии.




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