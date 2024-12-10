Необходимость в ядерном оружии отпадает: Путин снова принялся расхваливать свою любимую ракету

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Лиля Воробьева
Появление новой ракеты "Орешник" на вооружении российской армии фактически сводит необходимость использования ядерного оружия к минимуму. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин отверг утверждения о том, что Россия усиливает свою ядерную доктрину. По его словам, Москва не меняет подходов, а лишь совершенствует их. Однако появление ракеты "Орешник" он назвал более значимым событием.
"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник". Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем... ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — заявил диктатор.
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