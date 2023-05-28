Неожиданные слова на российском телевидении: призвал сменить президента РФ

В сеть попал отрывок из российской пропагандистской телепередачи, где ведущий Андрей Норкин был вынужден прекратить дискуссию и объявить о рекламной паузе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter бывшего советника МВД Украины Антона Геращенко.



Российский оппозиционный политик Борис Надеждин

На опубликованном видео показывается пропагандистская программа на телеканале НТВ, которую ведет российский ведущий Андрей Норкин. Одним из приглашенных гостей студии оказался российский оппозиционный политик Борис Надеждин, который в прошлом был связан с противником Путина Борисом Немцовым, убитым в 2015 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Во время выступления он раскритиковал Владимира Путина и заявил о необходимости отстранить президента России от должности.

"При нынешнем политическом режиме мы не можем вернуться в Европу. Надо просто выбрать другую власть в стране, которая закончит эту историю с Украиной, возобновит отношения с европейскими странами, и все станет на свои места. В следующем году выборы президента нужно другого кого-то выбрать" , – говорит Борис Надеждин.

Ведущий указал, что такими словами Надеждин только призывает голосовать за Путина. После этих слов оппозиционер попросил аргументов и указал, если Россия хочет играть с ЕС или в хоккей с Канадой, то нужно что-то решать. Ведущий Андрей Норкин не стал отвечать, а попросил перерыв на рекламу.

Лавров отреагировал на список ликвидации ГУР, в который попал Путин и другие представители РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что

Также "Комментарии" писали, что британский военный аналитик указал на Пригожина, позиционирующего себя как альтернатива Путину.