Состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина остается одной из самых обсуждаемых тайн мировой политики. Недавнее появление лидера Кремля на публике вызвало новую волну предположений после того, как британские журналисты обратили внимание на подозрительные детали: синяк на руке и покрасневшие глаза Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

7 января Владимир Путин принял участие в благотворительной акции "Новогодняя елка желаний", во время которой позвонил по телефону 15-летней девушке из временно оккупированной россиянами Донецкой области. В это время камеры зафиксировали загадочный синяк на его правой руке и признаки усталости в глазах. Это вызвало новую волну спекуляций по поводу его возможных проблем со здоровьем, в частности у Daily Mail.

"Неизвестно, почему у 72-летнего российского лидера этот синяк, но предполагают, что он давно болеет", — пишет британское издание.

Daily Mail вспоминает, что в ноябре, во время выступления Путина в Казахстане, у него была замечена неконтролируемая дрожь ног, что породило слухи о возможной болезни Паркинсона. Британская газета указывает, что в Кремле "вынуждены поспешно обнародовать заявление" о состоянии российского диктатора, где назвали какие-либо сообщения о болезнях Путина "ложными".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что регулярные медицинские обследования Путина не является поводом для волнений. Тем не менее, Daily Mail указывает, что долгое время карантинные меры вокруг российского диктатора, особенно во время пандемии коронавируса, и его нежелание приближаться к другим людям вызывают подозрения.

Слухи о предполагаемом раке или других серьезных заболеваниях сопровождают российского лидера несколько лет. Кроме того, заметны изменения во внешности Путина, которые эксперты часто связывают это с ботоксом, хирургическим вмешательством, болезнями или даже смертью российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по мнению российского политолога и историка Валерия Соловья, Владимир Путин не смог бы править Россией, если бы не западные врачи, которые "слишком успешно" его лечат. По его словам, конец Путина уже заметен.

Также "Комментарий" писали, что российский диктатор повторил шаг Брежнева из-за которого россияне будут злы на Путина.