Несет серьезные риски для Украины: почему Шойгу снова совершил визит в Иран

17 сентября секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прилетел в Иран. Этот визит стал вторым за последние два месяца для бывшего министра обороны РФ. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) объяснили, почему Сергей Шойгу прилетел в Иран.



Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации считает, что причиной визита Сергея Шойгу в Иран могут быть попытки России получить оружие от своих союзников. Кроме того, Шойгу также совершил визит в Сирию и Северную Корею, которые открыто поддерживают Россию в войне с Украиной.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу совершил визит в Иран — второй раз за два месяца. Незадолго до этого он посетил Северную Корею и Сирию. Такая дипломатическая активность может свидетельствовать о том, что Россия ищет пути для получения нового оружия от союзников", — говорится в заявлении.

Также в ЦПД указали, что Иран отрицает предоставление России нового оружия, в том числе около 200 баллистических ракет, о которых писали западные СМИ. Иран в обмен на это оружие хочет от России получить самолеты Су-35 и расширить сотрудничество с РФ по созданию ядерного оружия.

"На фоне появления этой информации США и Великобритания выражали опасения, что РФ уже делится с Ираном технологиями и информацией для создания оружия массового поражения", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский народный депутат призвал рассмотреть возможный удар по Ирану из-за его сотрудничества с Россией и поставки вооружения.

Также "Комментарии" писали о заявлении МИД Украины о возможности разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок баллистических ракет в Россию.