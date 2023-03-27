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Несмотря на санкции ЕС, экспорт дизтоплива из России бьет рекорды. Известно какие страны покупают

В России начался бум по экспорту дизельного топлива после санкций ЕС. Однако, вероятно, он продлится недолго.

сегодня, 18:20
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Автор:

Slava Kot

Европейский Союз ввел санкции против российских ресурсов, включая нефть и ее производные, бензин и дизельное топливо. Несмотря на такие запреты, ЕС экспорт дизтоплива из России достигает рекордных показателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Несмотря на санкции ЕС, экспорт дизтоплива из России бьет рекорды. Известно какие страны покупают

Российские лодки перевозят дизтопливо. Фото из открытых источников

Европейские санкции лишили Россию ее крупнейшего рынка, однако в Москве нашла альтернативы и вместо сокращения экспорта страна-агрессор его наращивает. Турция, Марокко, Бразилия, Тунис и другие страны активно закупают дешевые российские ресурсы. Даже Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером нефти, также увеличила импорт российского дизтоплива.


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По результатам Vortexa Ltd., собранным изданием Bloomberg Россия в марте может иметь самые высокие показатели экспорта дизельного топлива с 2016 года. Всего за первые 19 дней марта РФ смогла поставлять около 1,5 млн баррелей нефтепродуктов в день.

Несмотря на санкции ЕС, экспорт дизтоплива из России бьет рекорды. Известно какие страны покупают - фото 2

"Нефтеперерабатывающие заводы в России оставались высокими в марте, что обеспечило стабильный выпуск дизельного горючего", — говорит независимый американский аналитик нефтепродуктов Михаил Турукалов.

Несмотря на подобные показатели, издание Bloomberg утверждает, что такой бум экспорта дизельного топлива не будет длиться долго. Ведь произошло резкое увеличение количества дизтоплива, которое содержится в плавучих хранилищах.

"Это признак того, что найти клиентов на замену (ЕС) оказывается сложной задачей", — пишет Bloomberg.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария отправила вооружение на миллиарды долларов в Украину: что это за оружие.

Также "Комментарии" писали о 12 друзьях Путина: рейтинг крупнейших союзников России.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-27/russia-s-diesel-exports-heading-for-record-despite-eu-sanctions
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