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Несмотря на санкции, Россия продолжает зарабатывать миллиарды евро благодаря экспорту древесины, — расследование

Импорт российской древесины в ЕС достиг рекордного уровня, ежедневно в порты ЕС попадает более 700 кубометров продукции.

сегодня, 15:45
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Клименко Елена

Несмотря на введенные санкции, российские компании продолжают поставлять древесину в страны Европейского Союза, зарабатывая более 1,5 миллиарда евро.

Несмотря на санкции, Россия продолжает зарабатывать миллиарды евро благодаря экспорту древесины, — расследование

Фото: из открытых источников

Согласно расследованию британской организации Earthsight, семь из десяти крупнейших экспортеров российской березовой фанеры продолжают доставлять свою продукцию в ЕС, несмотря на ограничения, введенные еще в июле 2022 года.

Исследователи выяснили, что более 500 тысяч кубометров древесины на сумму свыше 1,5 млрд. евро поставляли в Европу через посредников, среди которых Китай, Казахстан и Турция.

Импорт российской древесины в ЕС достиг рекордного уровня, ежедневно в порты ЕС попадает более 700 кубометров продукции. Все страны-члены Евросоюза вероятно получают такую древесину, больше ее получают Польша, Германия, Испания, Португалия, Италия и Эстония.

Отдельно отмечено, что некоторые компании, занимающиеся этой торговлей, имеют связи с российскими олигархами, такими как Алексей Мордашов и Владимир Евтушенков, чьи активы попали под санкции. Кроме того, к этой незаконной деятельности причастны и белорусские государственные предприятия.

Среди покупателей нелегальной древесины – болгарская компания Walltopia (поставщик для Олимпийских игр 2024 года), эстонская Technomar & Adrem (сотрудничает с Hilton и Marriott), польская Werxal (поставщик мебели для Black Red White), болгарский производитель игрушек Komfort, а также испанский Forest и итальянский Castellana Legnami.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский поделился, что обращался в Европу и США за помощью в виде вооружения и санкций, когда Кремль начал собирать войска вблизи украинских границ. Однако, по его словам, эти просьбы были проигнорированы.



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Источник: https://www.earthsight.org.uk/blood-stained-birch
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