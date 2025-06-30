Несовершеннолетний сын Кадырова на своей свадьбе засветился в часах за 7 млн долларов (ФОТО)

Сын чеченского лидера Адам Кадыров, 28 июня отметивший официальную свадьбу, появился на торжествах с часами модели Jacob & Co Billionaire Ashoka, цена которых составляет примерно 7 миллионов долларов. В то же время российские оккупанты продолжают гибнуть на войне в Украине, развязанной президентом России Владимиром Путиным, за скудные выплаты.

Сын Кадырова (фото из открытых источников)

Об этом говорится в сообщениях ряда российских Telegram-каналов, опубликовавших фото и видео с церемонии.

На одном из фото, появившемся в сети, видно, как Адам Кадыров фотографируется рядом с гостем свадьбы. На его левой руке видны часы Billionaire Ashoka, изготовленные из белого золота. Корпус и браслет этого аксессуара инкрустированы тремя сотнями бриллиантов с изумрудной огранкой. Стоимость этой модели оценивается в 7 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих среди изделий компании Jacob & Co.

Кроме этого, в одном из видео, распространенных в соцсетях, видно, как несовершеннолетний Адам Кадыров стреляет из пистолета в воздух, сидя за рулем элитного внедорожника. За руль он сел, несмотря на то, что в России водительские удостоверения можно получить только с 18 лет, а право на владение оружием — с 21 года. Автомобиль Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s, в котором находился сын чеченского лидера, стоит около 200 тысяч долларов. Ввоз таких машин в Россию запрещен из-за санкций, введенных Евросоюзом.

Празднование проходило в Ахмат-Юрте – родном селе семьи Кадыровых. Подготовка к свадьбе продолжалась несколько месяцев. На церемонию прибыли делегации с Ближнего Востока, в частности посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации.

Еще в 2024 году Адам Кадыров, которому тогда было 16 лет, по сообщениям СМИ, вступил в религиозный (исламский) брак с дочерью чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Невесту зовут Медни. Теперь произошло официальное свадебное событие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о свадьбе сына Кадырова . Согласно данным медиа, празднование проходит на первый день исламского месяца Мухаррам, с которого в этом году начался мусульманский Новый год (26 июня). Среди приглашенных – влиятельные гости, в том числе представители стран Ближневосточного региона. Подготовительные мероприятия к свадьбе Адама Кадырова длились несколько месяцев. Власти Чечни стремились превратить событие в масштабное событие не только семейного, но и политического значения. Факт празднования подтвердила сестра жениха.



