Несовершеннолетний сын Кадырова стал секретарем СНБО и отдал первые приказы

Адам Кадыров, 17-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, занял должность секретаря Совбеза региона, об этом говорится в сообщении СНБО Чечни.

Сын Кадырова

В частности, в сообщении отмечено: "Во исполнение поручения секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризаном Залаевым".

На официальном сайте Совбеза Чечни Адам Кадыров уже значится как ее секретарь. Это также подтверждается сообщением государственного агентства "Грозный-Информ", которое сообщило, что новый секретарь поручил устранить нарушения на газонаполнительных станциях в республике.

При этом официального объявления со стороны властей по назначению не поступало.

Ранее этот пост занимал племянник Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров. О его назначении 1 июля 2024 г. лично сообщал в Telegram сам глава Чечни. Последнее имя Хамзата Кадырова упоминалось в соцсетях Совета безопасности 7 апреля. С тех пор в публикациях указывалась только должность секретаря без имени. Дальнейшая судьба Хамзата Кадырова пока неизвестна.

Свой первый высокий пост Адам Кадыров получил в конце 2023 года, когда возглавил службу безопасности своего отца — стал начальником отдела охраны главы Чеченской Республики. Тогда его даже внесли в Книгу рекордов России как младшего руководителя личной охраны регионального руководителя.

В 2023 году он также стал куратором батальона имени Шейха Мансура, а в 2024-м – Российского университета спецназа в Гудермесе. В апреле 2025 года Адам Кадыров стал куратором регионального МВД. В новой роли он представил руководителя оперативно-розыскной части безопасности и наградил ряд полицейских.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кадыров поссорился с Кремлем.



