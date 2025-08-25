Гражданам россии следует заменить гаджеты иностранного производства на отечественные аналоги, то же касается мессенджеров и операционных систем. Такое заявление сделал замглавы думского комитета по инфополитике Олег Матвейчев, пишет The Moscow Times.

«Нет – айфонам»: в госдуме РФ велели россиянам переходить на отечественные смартфоны

Обосновывая свое мнение, он привел гипотетическую ситуацию, когда зарубежные компании, такие как американская Apple и китайские корпорации, полностью уходят из россии и все их сервисы на территории РФ автоматически отключаются.

"Нам всегда нужно иметь импортозамещенной критическую инфраструктуру. Другое дело, что за один день переход не делается, поэтому это нужно совершать постепенно. Собственный смартфон у нас есть, концепции различные предлагаются", — заявил Матвейчев.

