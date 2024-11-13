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Нет денег: оккупантам снизили выплаты за легкие ранения

Путин снизил выплаты российским захватчикам за легкие ранения

13 ноября 2024, 23:48
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Марьян Ощановский

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, регулирующий выплаты военнослужащим армии РФ за ранения на фронте.

Нет денег: оккупантам снизили выплаты за легкие ранения

Россиянам снизили выплаты за ранения. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, теперь размер одноразовой компенсации будет зависеть от степени тяжести увечий – ранений, травм или контузий.

Отмечается, что компенсации составят 3 млн. рублей за тяжелые ранения, 1 млн. рублей за ранения средней степени тяжести и 100 тысяч рублей за легкие травмы.

Медиа заметили, что новый порядок фактически снижает сумму выплат для оккупантов, получивших легкие ранения, поскольку ранее максимальная сумма в 3 млн. рублей часто выплачивалась независимо от тяжести повреждений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президента Украины Владимира Зеленского скрывают информацию о реальном положении дел на фронте. Собеседник издания заявил, что руководство украинской армии цензурирует негативные новости, чтобы не раздувать панику в тылу. В частности, сообщил источник, даже Зеленский не проинформирован о реальном положении дел на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в октябре 2022 года Великобритания готовилась к применению ядерного оружия Россией против Украины. Как сообщает издание Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей книге "Неожиданно" (Out of the Blue) рассказывает, что российский диктатор Владимир Путин был настолько близок к запуску ядерного оружия по Украине в октябре 2022 года, что британское правительство провело экстренные совещания для обсуждения возможных последствий удара для Великобритании.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/27376
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