Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, регулирующий выплаты военнослужащим армии РФ за ранения на фронте.

Россиянам снизили выплаты за ранения. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, теперь размер одноразовой компенсации будет зависеть от степени тяжести увечий – ранений, травм или контузий.

Отмечается, что компенсации составят 3 млн. рублей за тяжелые ранения, 1 млн. рублей за ранения средней степени тяжести и 100 тысяч рублей за легкие травмы.

Медиа заметили, что новый порядок фактически снижает сумму выплат для оккупантов, получивших легкие ранения, поскольку ранее максимальная сумма в 3 млн. рублей часто выплачивалась независимо от тяжести повреждений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президента Украины Владимира Зеленского скрывают информацию о реальном положении дел на фронте. Собеседник издания заявил, что руководство украинской армии цензурирует негативные новости, чтобы не раздувать панику в тылу. В частности, сообщил источник, даже Зеленский не проинформирован о реальном положении дел на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в октябре 2022 года Великобритания готовилась к применению ядерного оружия Россией против Украины. Как сообщает издание Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей книге "Неожиданно" (Out of the Blue) рассказывает, что российский диктатор Владимир Путин был настолько близок к запуску ядерного оружия по Украине в октябре 2022 года, что британское правительство провело экстренные совещания для обсуждения возможных последствий удара для Великобритании.