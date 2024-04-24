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Невеста обворовала российского оккупанта на миллион рублей и сбежала с любовником

После ранения на войне в Украине российский оккупант попал в госпиталь, где узнал, что его сожительница ограбила его на миллион рублей.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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Российский оккупант, воевавший в Украине и получивший там ранение, пожаловался полиции на свою невесту, укравшую у него миллион рублей. Кроме того, россиянин просит помочь написать заявление на женщину, потому что не может писать из-за ранения правой руки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Невеста обворовала российского оккупанта на миллион рублей и сбежала с любовником

Невеста украла у российского солдата миллион рублей. Фото из открытых источников

Российский оккупант, по имени Олег, находящийся в госпитале, проходит лечение из-за ранения и контузии, позвонил в полицию. Мужчина рассказал, что его невеста украла у него более миллиона рублей и сбежала с любовником в другой город.

Во время разговора раненый оккупант попросил полицию не только найти украденные деньги, но и помочь написать заявление на женщину. Как пояснил россиянин, у него отсутствует сустав на правой руке из-за ранения на войне в Украине, а левой рукой он не умеет писать.

Пока неизвестно, оформила ли полиция заявление от российского оккупанта на поиск сожительницы, которая ограбила его на миллион российских рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители украинского движения сопротивления в Мариуполе создали фейковую страницу женщины в социальных сетях для общения с оккупантами. После переписки в соцсети движение сопротивления выяснило, что россияне хотят найти алкоголь. Как следствие, украинцы передали им водку, которую отравили.

Также "Комментарии" писали о подобном случае, когда две женщины отравили водкой российских солдат в Крыму. Они принесли водку на КПП одной из военных частей в Симферополе, чтобы "отблагодарить" россиян, захвативших полуостров. По сообщению российских СМИ, от отравления погибло несколько десятков оккупантов в Крыму.



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Источник: https://www.mk.ru/incident/2024/04/10/nevesta-obokrala-perezhivshego-amputaciyu-uchastnika-svo-i-sbezhala-s-lyubovnikom.html
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Гарик

сегодня, 10:17

За что боролся.,на то и напоролся..получи рашист гранату!


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