Главная Новости Мир Россия Невиданные раньше "мясные" штурмы: ГУР перехватило разговор россиян о потерях
Невиданные раньше "мясные" штурмы: ГУР перехватило разговор россиян о потерях

ГУР перехватило разговор россиян о потерях в "мясных" штурмах

15 сентября 2025, 10:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские разведчики перехватила разговор россиян, где родственница оккупанта рассказывает об уничтоженном подразделении на войне против Украины. По ее словам, из 25 российских солдат выжили только двое. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Невиданные раньше "мясные" штурмы: ГУР перехватило разговор россиян о потерях

Российские войска. Фото: из открытых источников

В перехваченном разговоре женщина рассказывает, что ее родственник, по имени Дима получил тяжелые ранения во время одного из так называемых "мясных" штурмов.

"Димка в госпитале. Нога, короче — три дырки. И осколок в шее... Ну, из 25 их двое осталось в живых", — говорит россиянка.

По информации украинской разведки, другим российским захватчикам из взвода повезло меньше — они были ликвидированы.

В ГУР акцентировали, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, оккупанты получат справедливое возмездие.

Источник: https://t.me/DIUkraine/6910
