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Невиданный хаос в России: Турция нанесла стране болезненный удар

Двухдневная атака БПЛА привела к проблемам в российских аэропортах

сегодня, 12:45 comments1167
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Клименко Елена

8 мая одна из крупнейших авиакомпаний Турции – Turkish Airlines – внезапно сняла с расписания все рейсы в Россию с популярных курортов: Анталии, Даламана и Бодрума. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ, в частности, агентство "РИА Новости".

Невиданный хаос в России: Турция нанесла стране болезненный удар

Фото: из открытых источников

Причины такого решения официально не названы, но источники в авиационной отрасли связывают это с ухудшением ситуации ситуации в РФ из-за массированных атак беспилотников. С 6 мая на территории России фиксируют постоянные удары БпЛА — под обстрелы попадают не только приграничные регионы, но и центральная часть страны. Особенно напряженная ситуация сложилась в Московской области, где было временно закрыто несколько аэропортов, расположенных к югу от столицы.

Также не работают аэропорты в Калуге, Волгограде и Саратове. Российские власти молча закрывают воздушное пространство, не объясняя общественности масштабы угрозы.

Аналитики считают, что остановка рейсов из Турции — это ответ на растущую нестабильность в России, которая стала объектом усиливающихся ударов. Этот шаг также может свидетельствовать об опасениях Анкары по безопасности пассажиров и экипажей на фоне конфликта.

Портал "Комментарии" писал, что Россию атакуют неизвестные дроны, уже более суток в разных областях страны-агрессорки раздаются взрывы. В Минобороны отчитываются "все сбито", и как обычно, обвиняют во всем Украину.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа". – сообщают во вражеском ведомстве.

Также заявляют, что ВС РФ за сутки поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 149 районах.



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