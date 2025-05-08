8 мая одна из крупнейших авиакомпаний Турции – Turkish Airlines – внезапно сняла с расписания все рейсы в Россию с популярных курортов: Анталии, Даламана и Бодрума. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ, в частности, агентство "РИА Новости".

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Причины такого решения официально не названы, но источники в авиационной отрасли связывают это с ухудшением ситуации ситуации в РФ из-за массированных атак беспилотников. С 6 мая на территории России фиксируют постоянные удары БпЛА — под обстрелы попадают не только приграничные регионы, но и центральная часть страны. Особенно напряженная ситуация сложилась в Московской области, где было временно закрыто несколько аэропортов, расположенных к югу от столицы.

Также не работают аэропорты в Калуге, Волгограде и Саратове. Российские власти молча закрывают воздушное пространство, не объясняя общественности масштабы угрозы.

Аналитики считают, что остановка рейсов из Турции — это ответ на растущую нестабильность в России, которая стала объектом усиливающихся ударов. Этот шаг также может свидетельствовать об опасениях Анкары по безопасности пассажиров и экипажей на фоне конфликта.

Портал "Комментарии" писал, что Россию атакуют неизвестные дроны, уже более суток в разных областях страны-агрессорки раздаются взрывы. В Минобороны отчитываются "все сбито", и как обычно, обвиняют во всем Украину.



"Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа". – сообщают во вражеском ведомстве.

Также заявляют, что ВС РФ за сутки поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 149 районах.