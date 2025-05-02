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Невиданный майский апокалипсис в Москве: стихия парализовала буквально все

Без электроснабжения осталось 26 тысяч жителей Московской области

сегодня, 11:25
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Клименко Елена

В ночь на 2 мая Москву накрыл интенсивный снегопад с дождем, который синоптики окрестили "ливневым снегом". По словам метеоролога, всего за несколько часов в городе выпало 14 мм осадков — это более пятой части месячной нормы для мая. Из-за непогоды свергнуты десятки деревьев и образовались серьезные пробки, сообщает 24 Канал.

Невиданный майский апокалипсис в Москве: стихия парализовала буквально все

Снегопад в Москве. Фото: РИА Новости

Наибольший ущерб непогода нанесла в Зеленограде — одном из административных округов Москвы. В районе Матушкино повреждены линии электропередач, а по меньшей мере 20 деревьев упали на припаркованные авто во дворах.

"Проснулась от треска, похожего на выстрелы. Потом посмотрела в окно — деревья рушатся одно за другим", — рассказала местная жительница о ночных событиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 26 тысяч жителей остались без электроснабжения. В результате стихии вышли из строя более 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Больше всего пострадали Талдомский и Дмитровский районы.

На Савеловском направлении железные дороги поваленные деревья повредили линии электропередач и перекрыли колеи. Над ликвидацией последствий трудятся около 200 аварийных бригад.

Сообщений о травмированных нет, однако синоптики предупреждают: днем ожидается дождь, что может привести к гололедице.

Портал "Комментарии" уже писал, что в России снова наблюдается "форс-мажор непредсказуемого характера", поскольку в Сибири бушует мощная стихия. Ураган, пронесшийся по региону, оставил десятки тысяч людей без электричества, а за ним последовали масштабные лесные пожары, охватившие Красноярский край, Хакасию и Иркутскую область.



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