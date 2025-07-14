В российские Думе прокомментировали решение Трампа, после долгих надежд убедить Путина, понял, что тот водит его за нос и решил изменить свою политику и дать оружие Украине. Следовательно, глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов считает, поставки США вооружений в Украину не изменят ход "спецоперации РФ". Соответствующий его диалог с пропагандистами публикуют кремлевские СМИ.

Андрей Картаполов (фото из открытых источников)

– Ничего не дадут. Если что-нибудь дадут, то дадут только Зеленскому. А вот что они дадут, давайте посмотрим. У них уже сейчас были достаточно дальноболезненные средства. Это не мешает нам выполнять задачи. И чтобы им американцы не дали, мы задачу свою выполним.

- А если все-таки ракета дальнего действия, которая на Москву...

– Ну давайте дождемся. Мы же с вами сейчас будем гадать на кофейной гуще. Вот когда мы узнаем, что они им дадут, тогда давайте на эту тему рассуждать. Сейчас пока об этом говорить рано, сказал Картаполов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп объяснил, почему не хочет называть Путина убийцей . Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО сделал новое заявление о Путине. Президента США назвал диктатора "крепким парнем" и признался, что разговоры с ним не принесли никакого результата.

"Я не хочу называть Путина убийцей, но он крепкий парень. Он обманул многих людей: Буша, Обаму, Клинтона, Байдена. Но он не обманет меня", — заявил Трамп. Также президент США отметил, что его разговоры с Путиным всегда были приятными — но "разговоры завершаются, начинаются действия". Он признался, что разговоры с Путиным ничего не значат для него.

