Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров настаивает, что "Украину не втягивали в НАТО" и это ключевое требование Москвы по безопасности.

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"Задачи будут выполнены. Мы настаиваем на нашем законном праве — обеспечить безопасность. Никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения Альянса. Оно уже расширилось вопреки всем обещаниям и соглашениям и подошло к нашим границам", — заявил Лавров во время форума "Теория смыслов", слова которого приводят пропагандист.

В то же время, министр из Кремля отметил, что Россия якобы впервые в истории ведет военные действия против Запада без союзников. Лавров напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас ее поддержки нет, поэтому "нужно полагаться только на себя, не допускать никаких слабостей". Главной целью он назвал победу над врагом.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил западные страны в ведении полномасштабной войны против России, включающей применение спутниковых технологий и ракетных ударов. По его словам, независимость Москвы воспринимается Западом как вызов их "цивилизационному превосходству". Медведев охарактеризовал конфликт как прокси-война и назвал слухи о возможном нападении России на Европу "полной чепухой". Он также заявил о готовности России отвечать на действия Запада, включая превентивные удары, и добавил, что иллюзий по поводу отношений с Западом у Кремля больше нет.

Как уже писал портал "Комментарии", военный аналитик и полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов поделился своим видением относительно ожидаемого летнего наступления российских войск на территории Украины.В комментарии для Главреда он отметил, что удерживать оборону будет чрезвычайно сложно, и этот процесс будет продолжаться, по меньшей мере, до начала осени.