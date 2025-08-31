logo

Ночь взрывов в России: куда дроны совершили атаку
НОВОСТИ

Ночь взрывов в России: куда дроны совершили атаку

Ночью 31 августа в Волгоградской и Ростовской областях прогремели взрывы из-за атаки дронов.

31 августа 2025, 08:15 comments2703
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 31 августа Россия вздрогнула от взрывов, а несколько регионов сообщили о массированной атаке беспилотников. Наибольшие инциденты зафиксированы в Волгоградской и Ростовской областях, где местные власти заявили о работе систем противовоздушной обороны.

Ночь взрывов в России: куда дроны совершили атаку

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Взрывы в Волгограде

По информации российских СМИ и местных Telegram-каналов, над Волгоградом раздалось по меньшей мере 10 взрывов. Очевидцы сообщали о громких звуках взрывов в южных районах города, вспышках в небе и звуке двигателей дронов.

Предварительно, россияне сообщили о сбитии одного беспилотника, однако атака повлекла несколько возгораний в регионе. В Средней Ахтубе дрон упал на проезжую часть, на месте работали саперы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил информацию об атаке, отметив, что обошлось без пострадавших и значительных разрушений. В то же время аэропорт Волгограда временно приостановил прием и выпуск самолетов.

Взрывы в Ростовской области

Атаки беспилотников также зафиксировали в Ростовской области. В городе Миллерово раздалась серия взрывов, местные жители сообщали о работе систем ПВО. Губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что дроны были сбиты в Чертковском и Миллеровском районах.

"Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле", — отметил Слюсарь.

Российское Минобороны сообщило, что за ночь системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над разными регионами страны. Однако российское ведомство не уточнило, сколько дронов в общей сложности было выпущено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об атаке предыдущего дня, когда Силы обороны поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ.

Также "Комментарии" писали, что Россия ударила по заводу Bayraktar в Киеве.



