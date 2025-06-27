Новая операция СБУ: пропагандисты РФ обезумевают из-за удара по Мариновке

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Лиля Воробьева
Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по российскому военному аэродрому Мариновка, расположенному в Волгоградской области на расстоянии примерно 500 километров от украинских позиций.
Удар по аэродрому в Мариновке (фото из открытых источников)
В результате операции были уничтожены два самолета Су-34, еще два — получили повреждения. Об ударе также сообщил российский военный Telegram-канал Fighterbomber, специализирующийся на темах тактической авиации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия продолжает терять самолеты , использующиеся в войне против Украины. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Операцию провели в рамках снижения способностей российского агрессора наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины."По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов", — пояснили в Генштабе.
Отмечается, что российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, они наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам. В воздушно-космических силах России их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Войска РФ используют их, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК).