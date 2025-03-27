Новая угроза для Кремля: Путин заявил о новых планах "исторического масштаба" на Арктику

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва намерена усилить свое присутствие в Арктике. Он оправдал это решение необходимостью "защиты интересов" на фоне "обострения геополитической борьбы в регионе". Об этом сообщает Sky News.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Выступая на Международном арктическом форуме, Путин заявил, что Россия "никогда никому не угрожала в Арктике". В то же время, он подчеркнул, что Москва готова действовать решительно, чтобы "отстаивать свои интересы".

Кремлевский лидер выразил обеспокоенность тем, что "страны НАТО все чаще рассматривают крайний север как плацдарм для возможных конфликтов".

"Количество военнослужащих в Арктике будет расти", – заявил Путин.

Он также отметил, что Москва рассматривает Арктику как одну из ключевых сфер своего "глобального лидерства" и намерена укреплять свои позиции в регионе на долгосрочную перспективу.

По словам Путина, задачи России в Арктике имеют "исторический масштаб" и рассчитаны "на десятилетие и столетие" вперед. Он также заявил, что развитие этого региона открывает "огромные возможности для специалистов разных профессий".

Журналисты Sky News отмечают, что одним из главных экономических мотивов Кремля является стремление увеличить объемы торговли по Северному морскому пути через арктические воды. Это связано с перераспределением торговых потоков в сторону Азии из-за жестких санкций, которые Запад ввел против России после ее вторжения в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров поссорился с Кремлем. Между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Кремлем обострились серьезные разногласия. Как сообщает российский оппозиционный проект "Важные истории", в Москве недовольны тем, что Кадыров ведет переговоры с ближневосточными монархиями по поводу гарантий безопасности для своей семьи.

По данным бывших и нынешних сотрудников ФСБ, а также северокавказских журналистов и правозащитников, главной причиной конфликта стали несанкционированные контакты Кадырова с представителями мусульманских монархий. Чеченский лидер, имеющий проблемы со здоровьем, ищет возможные варианты защиты своей семьи и активов на случай потери власти.