Новая встреча Путина с президентом США: в Кремле сделали заявление

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не планируется встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Однако Песков не исключил, что Путин проведет разговор с будущим лидером США Дональдом Трампом еще до его инаугурации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где прокомментировал возможность изменений политики РФ по отношению к США после американских выборов. По его словам, Путин не планирует встреч с действующим президентом США Джо Байденом.

"Работа по организации встречи Путина с президентом США не ведется", – сообщают российские СМИ слова Пескова.

Также представитель Кремля прокомментировал возможность контактов с будущим президентом США Дональдом Трампом.

"Общение Путина с Трампом к инаугурации не исключено, Кремль исходит из заявлений избранного президента США", – пояснил Песков.

Дмитрий Песков добавил, что между Россией и штабом Трампа пока не было контактов. Кроме того, спикер Кремля ответил, что присутствие представителей РФ на инаугурации Трампа будет зависеть от того, кого пригласят на мероприятие.

Дата инаугурации Дональда Трампа, как 47-го президента США, запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Дональда Трампа закончить войну. По ее словам, Москва ожидает конкретных планов лидера республиканцев.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, будет ли российский диктатор Владимир Путин поздравлять Трампа с победой на выборах в США. По его словам, для России это недружественная страна.