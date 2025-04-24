Россия снова привлекает внимание мира своими проявлениями чрезмерного милитаризма — на этот раз объектом стали даже новорожденные. В Кузбасской областной детской больнице младенцев выписывают не в привычных конвертах, а в специально сшитых миниатюрных военных плащ-палатках и пилотках.

Младенцы в РФ (фото из открытых источников)

Эти "патриотические костюмы" шьют медсестры собственноручно, превращая первые дни жизни детей в элемент военно-пропагандистского действа. Подходящие материалы публикуют российские средства массовой информации.

По словам руководства медучреждения, такая инициатива имеет целью "подчеркнуть преемственность поколений" и "почтить защитников отечества". В больнице также уверяют, что участие в проекте добровольно.

Подобные акции уже проходили в других регионах России. Так, в прошлом году в Хабаровске новорожденных, чьи родители воюют против Украины, заворачивали в камуфляжные конверты с надписью "Папа, я с тобой".

В октябре 2024 года депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести государственный стандарт на детскую одежду с российской символикой. По ее мнению, "патриот с рождения — это когда у тебя триколор, герб. Первая твоя одежда уже говорит о том, что ты родился в России".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России судят Иисуса Христа . В столичном районном суде РФ рассматривается дело против гражданина России, по имени Иисус Петрович Христос. Его обвиняют в фиктивной регистрации 45 мигрантов в собственной однокомнатной квартире.

В апреле в Московском районном суде Казани должно было состояться слушание по делу Иисуса Христа о нарушении российских законов о мигрантах. Однако подсудимый не явился в зал суда и заседание было отложено.