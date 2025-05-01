Новое циничное заявление Лаврова: Кремль снова угрожает из-за "границы 1991 года"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не согласится на возобновление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 мая на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По словам Лаврова, по стремлению Киева вернуть временно оккупированные территории якобы стоит намерение "истребить все российское". Он утверждает, что так называемое "восстановление Украины в границах 1991 года" преследует цель "людоедский инстинкт", направленный против российской идентичности.

"Совершенно очевидно, что за напрасными и безосновательными притязаниями киевского режима и сил, поддерживающих его на Западе, за так называемым восстановлением Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего российского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации такого сценария", — цитирует Лав Лав.

Кроме того, Лавров обвинил ВСУ в ударах по временно оккупированным Олешкам в Херсонской области. По его утверждению, 1 мая город якобы подвергся двум волнам атак FPV-дронов, в результате которых погибли и ранены среди гражданского населения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде оценили "мирные" заявления Лавров и Путина и их последствия для Украины. Россия демонстрирует новую фазу дипломатических манипуляций, активно предлагая перемирие, но параллельно продвигая ультимативные условия так называемого мирного урегулирования, заявила нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, публичные месседжи главы МИД РФ Сергея Лаврова, попытки кремлевского диктатора Владимира Путина склонить США к факту признания оккупаций и требования Москвы к Украине — это не переговоры, а шантаж и навязывание "капитулирующего мира" в обертке дипломатии. Как говорит Геращенко, действительно сигналы из Кремля четкие: Украина должна отказаться от НАТО, признать аннексию территорий и согласиться на собственное разоружение.