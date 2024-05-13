Новое циничное заявление Лаврова о мирных переговорах с Украиной: в ЕС резко ответили дипломату Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "если Украина хочет разрешить конфликт на поле боя", то Россия к этому готова. Однако в ЕС такие слова назвали "искажением реальности" и "манипуляциями фактов".

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.

"То, что вы только что процитировали — еще один пример искажения реальности. Это еще один пример его манипуляции фактами, то, что он делал с того момента начала конфликта или даже раньше. Поэтому он сменил свой пост министра иностранных дел на должность главного дезинформатора, за что, кстати, находится под санкциями Европейского Союза", — сказал спикер Еврокомиссии Петер Стано.



Со своей стороны, представитель президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен Эрик Мамер подчеркнул, что именно Россия, а не ЕС, начала войну и стремится к разрешению конфликта на поле боя.

"Россия просто игнорирует все, что мы говорили, с тех пор как российские войска незаконно вторглись в Украину в феврале 2022 года. Войны быть не должно. Если есть война, то это потому, что Россия развязала войну. Чтобы война закончилась, нужно только одно слово" Путина – вывести войска. Это закончит войну", — сказал он.

Мамер подчеркнул, что ЕС — это философия мира и разрешение разногласий путем диалога.

"Это не украинские силы выступили против другой страны. Это российские войска вторглись против Украины. Поэтому мы не будем комментировать каждое заявление российских официальных лиц по этому поводу, но наша позиция очень четкая", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров отреагировал на возможное присутствие западных войск в Украине в будущем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность украинских партнеров отправить свои войска на территорию Украины. По его словам, Россия готова к присутствию иностранных войск в Украине.