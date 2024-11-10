Новое прозвище Путина, которое ему придумал другой диктатор, взволновало россиян

На днях самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента России Владимира Путина с известным футболистом Криштиану Роналду, заявив, что у Путина есть "бомбардирское чутье", подобное КриРо . Это мнение сразу подхватили российские поклонники Путина. Так, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Путин в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Путин ведет такую же жесткую игру в хоккее, как Роналду в футболе. Его результативность и жесткость распространяются также на его работу как президента. Я бы не сравнивал Владимира Владимировича с другими, но факт остается: он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе ," – сказал Фетисов.

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также прокомментировала эту аналогию, отметив, что Путин похож только на себя. "Безусловно, Владимир Владимирович уникален. Можно провести аналогию: Криштиану, конечно, большой спортсмен, но, мне кажется, Месси даже лучше. Вообще, в спорте есть много людей, которые ставят перед собой цели и достигают их," — цитирует ее издание. sport24.ru.

Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев назвал Путина "лучшим политиком в мире", отметив: "Путин лучше Роналды. Владимир Владимирович – лучший политик в мире. Здесь даже не может быть двух мнений."

В соцсетях с юмором отреагировали на эти заявления. Один из комментаторов пошутил, что "Мадуро открыл портал в ад", сравнив Путина с Роналду, намекая на абсурдность таких аналогий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Венесуэлы заявил о возможности нового военного конфликта в регионе из-за США