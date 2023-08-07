Новую "Миссис Россия 2023" высмеяли россияне в Сети (ФОТО)

В российской столице прошел конкурс красоты "Миссис Россия 2023". Победительницей стала 32-летняя Жанна Специальная из города Геленджик, однако в социальных сетях люди не согласны с выбором жюри, пишет "УНИАН".

Жанна Специальная (фото instagram/_jannet.s_)

В этом шоу красоты участниками были замужние гражданки России. На титул "Миссис Россия 2023" были претендентами 33 россиянки, их также ожидал главный приз, кроме желанной короны — туристическая поездка на Мальту.

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Финал прошел в минувшее воскресенье в Москве, куда приехали красавицы, победившие в российских регионах. Конкурсантки были разные — младшая Кристина Гончарова, которой исполнилось 28 лет, а самой старшей была 56-летняя Татьяна Мясникова, представлявшая Нижний Новгород.

Как результат, жюри объявило свой вердикт. Победительницей стала 32-летняя "барби" из города Геленджик. Правда, российские пользователи социальных сетей не одобряют такое решение.

"А по-настоящему, хороших разве нет??? Эти губастые, крашеные куклы надоели, смотреть противно. Уж слишком много краски на ней. Красота, это когда природой дано, а ты ее поддерживаешь. А тут смой штукатурку и не узнаешь красоту" ,- пишут россияне.

Победительница имеет четыре высших образования. Россиянка работает и занимает должность директора департамента продаж в IT-компании. Жанна Специальная воспитывает вместе с мужем трехлетнюю дочь Амели.

"Я шла на конкурс, чтобы превратиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России", — сказала только избранная "Мисс Россия 2023" журналистам из российских изданий.

Напомним, что "Комментарии" пишут о том, что известная спортсменка поддержавшая Путина сбежала из России.