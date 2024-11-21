Новые "красные линии" для НАТО: почему Москва медлит со "страшным ответом"

В ходе широкомасштабного вооруженного противостояния РФ против Украины в Москве неоднократно заявляли о так называемых "красных линиях" и угрожали серьезным ответом. Однако все чаще Кремль передвигает эти линии. Почему Россия передвинула "красные линии" для НАТО, объяснили в Центре противодействия дезинформации, сообщает портал "Комментарии".

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В центре отметили, что РФ активизировала агрессивную риторику, направленную на западных партнеров Украины. Но вместе с тем Кремль в очередной раз передвигает "красные линии", после пересечения которых НАТО "следует готовиться к страшному ответу" со стороны РФ.

В ЦПД напомнили, что представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что появление контингента НАТО в Украине будет означать прямое вступление Альянса в войну против России. До этого "красной линией" Москвы было применение дальнобойных ракет по территории РФ.

“Такая смена позиции в очередной раз демонстрирует, что угрозы Москвы являются блефом. Громкими заявлениями Россия пытается повлиять на западные государства, которые продолжают оказывать поддержку Украине”, — подчеркнули в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты совершили очередной расстрел пленных — расстреляли украинских защитников на Покровском направлении.

Сообщается, что 10 ноября 2024 во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

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