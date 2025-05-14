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Новый рекорд: РФ засекретила треть бюджета

Россия засекретила 32% бюджета

14 мая 2025, 23:40
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Марьян Ощановский

Правительство России продолжает увеличивать секретные расходы бюджета.

Новый рекорд: РФ засекретила треть бюджета

РФ увеличила расходы на войну. Фото из открытых источников

В первом квартале из федерального бюджета по засекреченным статьям было израсходовано 3,6 трлн рублей.

По сравнению с тем же периодом прошлого года (2,5 трлн рублей) секретные расходы подскочили на 44%, а их доля достигла нового рекорда – 32% с 11,2 трлн рублей, которые за три месяца потратил бюджет.

В итоге засекреченные расходы стали второй по размеру статьей бюджета после "социальной политики" (4,4 трлн рублей). Они более чем в 7 раз превысили расходы на здравоохранение (0,5 трлн рублей) и почти в 9 раз – расходы на образование (0,4 трлн рублей).

Сообщается, что почти все секретные расходы связаны с обороной, а их рост в первом квартале, по всей видимости, объясняет ускоренным финансированием контрактов на производство и закупки оружия. По открытым оборонным статьям, бюджет потратил в январе-марте 810 млрд рублей.

Совокупные оборонные расходы за три месяца достигли 4,4 трлн. рублей или 40% бюджета. В среднем еженедельно военная машина съедала по 338 млрд рублей в неделю. Эту сумму сопоставим с годовыми бюджетами богатых российских регионов, таких как Новосибирская или Ростовская области – 333 и 336 млрд рублей соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. "Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.



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Источник: https://janiskluge.substack.com/p/russian-federal-budget-spending-in
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