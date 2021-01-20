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Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма

Также в российской версии шоу планирует выступить минимум пять украинских команд из разных городов

сегодня, 14:46
Автор:

Вечканова Елена

25 и 26 января пройдут отборочные кастинги в российское шоу "Лига смеха", которое является франшизой оригинальной украинской программы. Судя по информации, размещенной на сайте КВН, к участию пока допущены 172 команды, среди которых две — представители "ДНР".

Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма

Украинцев участие в российской "Лиге смеха" тоже не смущает. Фото: facebook.com/ligasmeha

В первый день кастингов от имени так называемой "Донецкой народной республики" выступит команда "Дуэт имени нет". На следующий же конкуренцию им составит команда "земляков" под названием "Всё Пуteam". Интересно, что организаторы шоу, похоже, признают самопровозглашенные республики на территории украинского Донбасса, ведь в перечне команд место прибытия участников так и обозначено — "Донецк, ДНР".

Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма - фото 2
Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма - фото 3

Кроме того, в комедийном шоу хотят участвовать команды из оккупированного Крыма. Пока что в заявках находится лишь симферопольская сборная "Эльвад Вагнер".

Не обошлось и без украинцев. Несмотря на то, что участие в российском шоу явно вызовет недовольство соотечественников, свои силы в комедийном сражении собираются испробовать минимум пять украинских команд. Это "МУА" планета земля" (конкретный город не указан, возможно, сборная), "Подруги твоего парня" (Харьков), "Падик 19" (Запорожье), а также две одесские команды — "Сборная Медиков" и "Сборная Одессы".

Вполне возможно, что этот скандальный список еще пополнится, ведь представители российской "Лиги смеха" закроют подачу заявок лишь 23 января.

Украинцы же тем временем уже реагируют на происходящее типично — созданием мемов и фотожаб, пусть даже и на не самую веселую тематику.

Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма - фото 4
Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма - фото 5
Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма - фото 6
Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма - фото 7
Новый виток скандала: в российской «Лиге смеха» выступят команды из «ДНР» и Крыма - фото 8

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в пресс-службе "Студии "Квартал95" официально отреагировали на слухи о продаже прав на украинскую "Лигу смеха" российскому каналу "СТС". Представители компании не опровергли, но и не подтвердили правдивость происходящего, сославшись на сотрудничество со шведскими дистрибьюторами. 


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Источник: http://kvn.ru/pages/ligasmeha_cast?fbclid=IwAR0gjo29fadCAid6klXL6qU4hRhYLKrnjsxUT07p-GIErGJnYv9wuem4Qzw
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