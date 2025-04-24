О чем говорят громкие прилеты последних дней в России: какие будут последствия

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Кравцев Сергей
В России в последнее время неспокойно. 23 апреля удары по заводу в особой экономической зоне "Елабуга" в Татарстане РФ. Днем ранее мощные взрывы на 51-м арсенале ГРАУ в России. Каким могут быть последствия и ущерб для РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ в России. Фото из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Radio NV рассказал, что последствия удара по предприятию в особой экономической зоне "Елабуга" будут понятны в течение нескольких дней
Эксперт также отметил, для того, чтобы ясно понимать последствия удара по предприятию понадобится нескольких дней.
Криволап обратил внимание на сообщения о том, что дроны, которые были атакованы, могли несли на себе по 250 кг взрывчатки. Если это так, то поражена очень "жирная" цель. Если там даже сто килограммовые бомбы, но пришли туда, куда надо, то это предприятие получило значительный ущерб.
По словам эксперта, есть два основных центра, где производят или частично занимаются сборкой БпЛА, — это завод "Купол" в Ижевске и завод в Елабуге.
Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в интервью "Громадському радио" рассказал, что 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ во Владимирской области, где с 22 апреля продолжались сильные детонации, россияне могли использовать как логистический хаб для вооружения, которое было выведено из Сирии.
Говоря об ущербе из-за детонаций, эксперт обратил внимание на общедоступные цифры, которые фигурировали в разных отчетах.
Эксперт допустил, что данный арсенал во время полномасштабного вторжения России в Украину выполняет одну из главных логистических ролей, а также является стратегическим резервом западного и южного военных округов РФ.
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