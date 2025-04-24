О чем говорят громкие прилеты последних дней в России: какие будут последствия

В России в последнее время неспокойно. 23 апреля удары по заводу в особой экономической зоне "Елабуга" в Татарстане РФ. Днем ранее мощные взрывы на 51-м арсенале ГРАУ в России. Каким могут быть последствия и ущерб для РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ в России. Фото из открытых источников

Предприятие в Алабуге может получить значительный ущерб

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Radio NV рассказал, что последствия удара по предприятию в особой экономической зоне "Елабуга" будут понятны в течение нескольких дней

"Достигнутые результаты нам пока неизвестны. То, что показывают в местных пабликах, то это просто пролеты. Понятно, что там было пять или шесть дронов, и один из них был сбит, это подтверждено, а пять, судя по всему, долетели. Будем надеяться, что на этих дронах установлены те системы наведения, которые мы уже неоднократно видели в использовании, которые достаточно точно поражают тогда, когда надо", — заявил он.

Эксперт также отметил, для того, чтобы ясно понимать последствия удара по предприятию понадобится нескольких дней.

Криволап обратил внимание на сообщения о том, что дроны, которые были атакованы, могли несли на себе по 250 кг взрывчатки. Если это так, то поражена очень "жирная" цель. Если там даже сто килограммовые бомбы, но пришли туда, куда надо, то это предприятие получило значительный ущерб.

По словам эксперта, есть два основных центра, где производят или частично занимаются сборкой БпЛА, — это завод "Купол" в Ижевске и завод в Елабуге.

"Примерно, 40% производит "Елабуга", и 60% — "Купол"... До этого удара они производили около 85-90 дронов в сутки. Это соответствует тому количеству дронов, которые были в последнее время. За последние две-три недели количество "шахедов", которые они использовали для ударов, уменьшилось. Возможно, они их накапливают. Но стратегия тех ребят, которые уничтожают такие предприятия, абсолютно логична, — надо уничтожать не тогда, когда "шахед" находится в воздухе, а там, где он производится", — пояснил эксперт.

Военный арсенал во Владимирской области входит в тройку крупнейших в РФ

Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в интервью "Громадському радио" рассказал, что 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ во Владимирской области, где с 22 апреля продолжались сильные детонации, россияне могли использовать как логистический хаб для вооружения, которое было выведено из Сирии.

"Этот военный арсенал входит в тройку крупнейших в РФ. Что касается предварительных ударов — у них не было такого феерического, скажем так, эффекта. Но в целом на руку этому военному объекту играет его географическое положение. Что касается этой особенности — данный арсенал находится в 60 километрах от Москвы, и потому он находится под прикрытием столичного российского позиционного района ПВО", — отметил Кушников.

Говоря об ущербе из-за детонаций, эксперт обратил внимание на общедоступные цифры, которые фигурировали в разных отчетах.

Эксперт допустил, что данный арсенал во время полномасштабного вторжения России в Украину выполняет одну из главных логистических ролей, а также является стратегическим резервом западного и южного военных округов РФ.

"Таким образом мы можем предположить, что финальная цифра количества боеприпасов, которые там могут быть размещены или складироваться, значительно выше, чем 100 тысяч", – высказался Вадим Кушников.

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