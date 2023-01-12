О чем свидетельствует очередная рокировка в военном руководстве РФ по версии Денисенко

В Министерстве обороны России заявили, что "свежие" кадровые решения связаны с "расширением масштаба решаемых задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск". Собственное мнение по поводу таких действий обнародовал в своем блоге советник главы МВД Украины и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, пишут "Комментарии".



Валерий Герасимов

"Как бы это странно ни звучало, но, наверное, наименее заинтересованным в этой перестановке сам Валерий Герасимов. Для него это штрафбат. Новых идей у него нет и быть не может. И он не может этого не понимать", – убежден Денисенко.

Причина смены Суровикина, по мнению советника министра, частично заключается в том, что он не смог привнести что-то новое в боевые действия: его ставка на частную военную кампанию (ПВК) "Вагнер" и массированные удары по энергетической инфраструктуре не привели ни к какому результату. , не то что до перелома в войне.

"Главная причина кадровых изменений – массированная дискредитация российской армии группой военкоров, Пригожиным, Кадыровым и спрятанными далеко в кулуарах Ковальчуками и Золотовым. Российская армия – единственный повод для гордости россиянина. Расшатывание веры в единственный повод для гордости – это, конечно, на руку нам, но с точки зрения россиян – это потеря одной из скреп. Собственно назначение Герасимова, с точки зрения Путина, это знак всем критикующим армию. Правда, знак явно неудачен", – убежден Вадим Денисенко.

Неудачливость высокого чиновника объясняет тем, что уровень доверия к Герасимову минимален. Он ассоциируется с поражениями.

"Логика, за которой шел Путин, судя по всему, такова. Неделя за неделей Шойгу "капал" на него и говорил: работа Суровикина примитивна, нас критикуют и вытирают ноги. И, как результат, Путин, ужасно не любящий менять людей, сказал: если нет никого разумного, поставим Герасимова", — не без сарказма описывает ситуацию советник министра.

Говорит также, что пока остается открытым интересный вопрос: дано ли параллельно поручение "закрутить гайки" военкорам и Пригожину, чтобы они перестали критиковать армию. "Если этого не будет, – а судя по всему, этого не будет – в Кремле начались реальные, а не вымышленные кулуарные войны. Пока главный приз – смена министра обороны. Но, надеемся, это только начало", – резюмирует Денисенко.

Напомним, как писали "Комментарии", Сергей Суровикин, руководивший российскими войсками в Украине до Герасимова, стал его заместителем. К слову, Суровикин пробыл в этой должности только три месяца. Кроме того, у нового руководителя явились еще несколько заместителей, в частности, на такие должности назначены главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

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