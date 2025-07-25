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О прекращении войны можно забыть: на Западе ошеломили состоянием дел в РФ

Санкции Запада не умерили агрессивные стремления Путина к расширению влияния.

25 июля 2025, 12:10
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Клименко Елена

Согласно материалу журналиста The Telegraph Джереми Уорнера, в 2024 году российский ВВП вырос на 4,3%, безработица оставалась на низком уровне — около 2%, бюджетный дефицит не превышал 1,8%, а внешний долг составил чуть более 20% ВВП. Текущий счет также имел положительное сальдо.

О прекращении войны можно забыть: на Западе ошеломили состоянием дел в РФ

Фото: 24 Канал

Россия научилась эффективно обходить санкционные ограничения или находить альтернативных партнеров по торговле. Западные компании, покинувшие российский рынок, были замещены поставщиками из других стран. Европейские страны продолжают покупать российские энергоносители – нефть, газ, дизель. США, в свою очередь, выдали немало лицензий на импорт стратегически важного сырья, включая ядерное топливо и удобрения.

Ожидания по поводу разрушительного влияния санкций не оправдались. Российская экономика оказалась гораздо более выносливой, чем прогнозировалось. Государство даже вернуло в действие налоговые нормы, приостановленные еще во время пандемии. Резервы в Национальном фонде благосостояния составляют 2% ВВП, казначейские остатки — 3,5%, а международные резервы — 350 млрд долларов (без учета замороженных 280 млрд долларов). Эти запасы позволяют Путину держать фронт почти без ограничений.

Однако у ситуации есть и темная сторона: реальная инфляция превышает официальные 10%, поэтому Центробанк удерживает учетную ставку на высоком уровне — 20%. Это сдерживает экономический рост, но не влияет на военную стратегию Кремля. Благодаря высоким расходам на оборону (вероятно, более 8% ВВП), экономика России пока далека от коллапса.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает лишь прибегать к переговорам, тогда как на самом деле не заинтересована в достижении справедливого мира. Чтобы принудить Кремль к реальным решениям, нужны веские рычаги влияния, заявил генерал армии, экспредседатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он убежден, что необходимо координировать усилия как с европейскими партнерами, так и с Дональдом Трампом.



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