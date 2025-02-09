О запуске этой ракеты россияне всегда предупреждают США: чего боятся

Россия не может тайно запустить баллистическую ракету "Орешник", поскольку ее запуск фиксируют спутники, а также РФ обязана сообщать об этом США и другим странам, отметил в эфире телеканала "Киев24" эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

Владимир Путин

По его словам, скрыть пуск столь большой баллистической ракеты технически невозможно. Он также прокомментировал заявления о том, что его можно обнаружить только на подлете к цели.

"Было сообщение от наших Воздушных сил, что вроде бы вычислить ее можно только тогда, когда она выходит на цель. Фактически нет. Это неуправляемая баллистическая ракета и сразу после второй минуты ее полета, после того, как выключается двигатель, дальше она летит чисто по баллистической траектории, которая просчитывается обычными законами физики, и можно сказать точно, куда она прилетела", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Кочетков подчеркнул, что Россия обязана предупреждать США и другие страны о запуске такой ракеты.

"Они предупреждают США, что будут пускать ракету и примерно тот квадрат, в который могут ее пускать, чтобы Соединенные Штаты не подумали, что это нападение на них", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России в очередной раз поменяли главу Роскосмоса — за невыполнение государственных задач. Новый руководитель был назначен мгновенно, отмечает политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, это человек, традиционно для РФ далекий от ракетно-космической техники, но близкий к работе с большими финансовыми потоками. Достоверность, что "Орешник" сможет выполнить функцию американских атомных бомб "Толстяк" и "Малыш", оценивается как скудная. Он добавил, что в имеющихся массово-габаритных параметрах "Орешник" вряд ли может быть эффективным кинетическим оружием.



