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Ткачик Олеся
Россия не может тайно запустить баллистическую ракету "Орешник", поскольку ее запуск фиксируют спутники, а также РФ обязана сообщать об этом США и другим странам, отметил в эфире телеканала "Киев24" эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.
Владимир Путин
По его словам, скрыть пуск столь большой баллистической ракеты технически невозможно. Он также прокомментировал заявления о том, что его можно обнаружить только на подлете к цели.
Кроме того, Кочетков подчеркнул, что Россия обязана предупреждать США и другие страны о запуске такой ракеты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России в очередной раз поменяли главу Роскосмоса — за невыполнение государственных задач. Новый руководитель был назначен мгновенно, отмечает политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, это человек, традиционно для РФ далекий от ракетно-космической техники, но близкий к работе с большими финансовыми потоками. Достоверность, что "Орешник" сможет выполнить функцию американских атомных бомб "Толстяк" и "Малыш", оценивается как скудная. Он добавил, что в имеющихся массово-габаритных параметрах "Орешник" вряд ли может быть эффективным кинетическим оружием.
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