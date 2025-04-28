Об опасности сообщили одновременно в нескольких районах: в Москве воют сирены (ВИДЕО)

В Москве раздается сирена (фото из открытых источников)

В нескольких районах Москвы в понедельник, 28 апреля, было зафиксировано включение сигнала воздушной тревоги. Сирены сработали одновременно в разных частях города, что вызвало обеспокоенность среди жителей российской столицы, начавших массово записывать видео с места событий.

Об этом сообщают местные паблики, публикующие соответствующие кадры. Пока официальных объяснений от властей Москвы или экстренных служб относительно причин включения тревожных сигналов нет. Также неизвестно, проводились ли плановые учения или, имеет ли ситуация другой характер.

" В разных районах Москвы прозвучала сирена — обычно так бывает во время проверки систем оповещения. Система тревоги работает в центре, Чертаново, Измайлово, Печатниках и в районе Сокол", — говорится в сообщении.

На данный момент не зафиксирована никакая информация о чрезвычайных происшествиях в Москве. Неизвестно также, насколько продолжительным было звучание сирен и звучат ли они до сих пор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве раздались взрывы . Сегодня днем в Москве прогремели три взрыва, после чего очевидцы увидели сильное задымление в одном из центров района "Москва-сити".

Позже стало известно, что автомобиль загорелся на парковке административного здания на Пресненской набережной в столице, сообщило ГУ МЧС РФ. Возгоранию автомобиля на парковке "Афимолл сити" в Москве предшествовал взрыв, сообщили оперативные службы.

Также "Комментарии" писали о том, что в России было громко и жарко . В ночь на понедельник, 28 апреля, в российском Брянске раздались сильные взрывы. Очевидцы сообщают, что под ударом оказался важный объект окупантов.

Как пишет Shot со ссылкой на очевидцев, в городе насчитали по меньшей мере 10 взрывов. Они разбудили ночью жители многих районов. Местные власти заявили об атаке украинских беспилотников, но попытались успокоить местных жителей, отметив, что благодаря эффективной работе российской ПВО угрозы нет.



