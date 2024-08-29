Финансирование строительства российской автодороги М-12 в рамках проекта "Европа – Западный Китай" оказалось недостаточным, о чем свидетельствует отчет Счетной палаты РФ. Согласно данным отчета, при сметной стоимости в 912,2 млрд рублей было выделено лишь 587,5 млрд, из которых 482 млрд рублей поступило из федерального бюджета. По состоянию на 1 октября 2023 г. уже израсходовано около 517 млрд рублей, при этом в течение девяти месяцев того же года израсходовано 30 млрд рублей, что соответствует 100% годового объема финансирования.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Недостаточное финансирование привело к неопределенности сроков расширения дорог до четырех полос на отрезках общей протяженностью 642 км, а также повышения транспортной нагрузки на участках протяженностью 182,6 км.

Счетная палата РФ рекомендовала Минтрансу пересмотреть объем инвестиций в проект, в том числе на работы по обходу Тольятти. Выявлены также риски завышения стоимости работ из-за ошибок в сметной документации и недостаточной компетентности компании "Автодор-Инжиниринг", отвечающей за строительство некоторых "уникальных объектов" на трассе.

Ранее, в апреле 2021 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что трассу необходимо проложить в Екатеринбург в течение трех лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что может стать признаком падения режима в России . Бывший руководитель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж считает, что ядерный шантаж России связан с паникой Путина из-за военных действий ВСУ в Курской области.

Николай Маломуж в интервью "Эспрессо" прокомментировал Курскую операцию и ее последствия для режима Кремля. По словам украинского генерала, ВСУ могут нанести неожиданные удары по другим направлениям фронта, что пошатнет позиции российского диктатора.

