Посланец Путина на переговорах в Стамбуле Мединский во время своего брифинга пытался "вколоть" недавно назвал его "историком" Марка Рютте. Обиженный глава российской делегации заявил, что подготовил историческую справку специально для генсека НАТО – поскольку тот является большим любителем истории. Но история оказалась о Китае. Таким образом, Мединский доказал настолько глубоко Кремль зависит от Пекина.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Специально для г-на Рютте, как великого любителя истории, приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Мао Цзэдун и Чай Канши. Чай Канши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. до окончания гражданской войны. Базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась, ну, кстати сказать, несмотря на массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну, победили коммунисты.

Ранее Марк Рютте заявлял, что Москва прислала на второй раунд переговоров "несерьезную" делегацию, возглавляемую "неким историком". Позже в кремлевские пропагандисты ответили генсеку, что Мединский является помощником президента России — и возглавляемая им делегация якобы крайне серьезна.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский выставил условия Украине для того, чтобы Путин встретился с Зеленским. Глава российской делегации в Стамбуле прокомментировал предложение украинской стороны по поводу встречи Владимира Зеленского с диктатором Путиным. По его словам, возможная "встреча Путина и Зеленского должна быть глубоко подготовлена", Москва доказала эту позицию до Киева, заявил Мединский во время своего брифинга.

"Встреча Путина и Зеленского возможна, только если на ней будет поставлена точка, заявил Мединский. Она должна быть тщательно предварительно проработана — и на ней нужно будет не обсуждать соглашение, а подписывать его",- заявил Мединский.