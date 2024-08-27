Обменяные российские срочники снова могут прибыть в Украину: какое решение готовит Кремль

Более ста солдат-срочников, недавно вернувшихся в РФ в рамках обмена военнопленными, могут снова отправить на войну против Украины. Как сообщает портал "Комментарии, об этом пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Журналисты связались с некоторыми семьями срочников, которые были уволены украинской стороной в рамках обмена военнопленных. Родственники одного парня рассказали, что юношей возвращают в воинские части по месту службы, откуда обещают отпустить. В то же время, по данным юристов, подобная процедура в российском законодательстве не предусмотрена.

"По идее должны дослужить. В российском законодательстве не описано, что делать в таких случаях. Правда, в ст. 117 Женевской конвенции об обращении с военнопленными говорится, что ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Отсюда можно сделать вывод, что Россия, как страна-участник Конвенции, должна уволить в запас срочников", — говорит основатель "Школы призывника" Алексей Табалов.

Однако юрист сомневается, что это произойдет.

Как предполагает глава проекта "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, срочников могут уволить по состоянию здоровья.

"Надо проходить ВЛК, получать выводы и на этом основании увольняться... Если будет дан сигнал, оформят как получение травмы, заболевания. Если не будет дана команда, их оставят в частях, и они будут дослуживать", — предполагает правозащитник.

Кривенко напомнил, что в СССР была целая система проверочных фильтрационных лагерей для освобожденных из плена. Сейчас ее нет, однако с уволенными юношами "наверняка работают ФСБшники" — бывших военнопленных проверяют, проводят ли соответствующие опросы.

В то же время, как отмечает "Можем объяснить", Минобороны РФ, несмотря на историю с пленом российских срочников, не отказалось от идеи воевать именно такими силами – задействовать в войне против Украины служащих срочной службы. По данным местных пабликов, теперь под Курск отправляют срочников из Иванова и Костромы.

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