Обменяные российские срочники снова могут прибыть в Украину: какое решение готовит Кремль

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Кравцев Сергей
Более ста солдат-срочников, недавно вернувшихся в РФ в рамках обмена военнопленными, могут снова отправить на войну против Украины. Как сообщает портал "Комментарии, об этом пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".
Российские военные. Фото: из открытых источников
Журналисты связались с некоторыми семьями срочников, которые были уволены украинской стороной в рамках обмена военнопленных. Родственники одного парня рассказали, что юношей возвращают в воинские части по месту службы, откуда обещают отпустить. В то же время, по данным юристов, подобная процедура в российском законодательстве не предусмотрена.
Однако юрист сомневается, что это произойдет.
Как предполагает глава проекта "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, срочников могут уволить по состоянию здоровья.
Кривенко напомнил, что в СССР была целая система проверочных фильтрационных лагерей для освобожденных из плена. Сейчас ее нет, однако с уволенными юношами "наверняка работают ФСБшники" — бывших военнопленных проверяют, проводят ли соответствующие опросы.
В то же время, как отмечает "Можем объяснить", Минобороны РФ, несмотря на историю с пленом российских срочников, не отказалось от идеи воевать именно такими силами – задействовать в войне против Украины служащих срочной службы. По данным местных пабликов, теперь под Курск отправляют срочников из Иванова и Костромы.
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