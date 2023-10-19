"Обогнали Америку": россияне хвалятся сомнительным достижением

По словам президента российской Федерации хоккея (ФХР) Владислава Третьяка, Россия опередила Соединенные Штаты по количеству катков на одного жителя страны.

Владислав Третьяк (фото из открытых источников)

Собственный комментарий по этому поводу глава российской Федерации хоккею предоставил представителям "Матч ТВ" . Он хвастался, что во время его руководства в России появилось более 600 катков.

"В течение моего президентства в ФХР я все время приводил пример, что в Канаде построено 3000 катков, в Америке – 1900, в Финляндии – 270… И мы на душу населения везде проигрываем. Но сейчас мы обыграли американцев в среднем по количеству катков на душу населения Когда я пришел в 2006 году, у нас было 145 катков, а сегодня у нас – 800 катков.

Спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта. Они нас услышали, и теперь строятся катки”, — сказал Третьяк.

Комментаторы в сети, смеясь, воспринимают еще советские подходы к строительству объектов инфраструктуры. Один пользователь шутит, что Путину, очевидно, "отчитываются обо всем по сравнению со Штатами".









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