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"Обогнали Америку": россияне хвалятся сомнительным достижением

Владислава Третьяка высмеяли в Сети

сегодня, 21:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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По словам президента российской Федерации хоккея (ФХР) Владислава Третьяка, Россия опередила Соединенные Штаты по количеству катков на одного жителя страны.

"Обогнали Америку": россияне хвалятся сомнительным достижением

Владислав Третьяк (фото из открытых источников)

Собственный комментарий по этому поводу глава российской Федерации хоккею предоставил представителям "Матч ТВ" . Он хвастался, что во время его руководства в России появилось более 600 катков.


"В течение моего президентства в ФХР я все время приводил пример, что в Канаде построено 3000 катков, в Америке – 1900, в Финляндии – 270… И мы на душу населения везде проигрываем. Но сейчас мы обыграли американцев в среднем по количеству катков на душу населения Когда я пришел в 2006 году, у нас было 145 катков, а сегодня у нас – 800 катков.

Спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта. Они нас услышали, и теперь строятся катки”, — сказал Третьяк.

Комментаторы в сети, смеясь, воспринимают еще советские подходы к строительству объектов инфраструктуры. Один пользователь шутит, что Путину, очевидно, "отчитываются обо всем по сравнению со Штатами".

”Обогнали Америку”: россияне хвалятся сомнительным достижением - фото 2

”Обогнали Америку”: россияне хвалятся сомнительным достижением - фото 3


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин возмущен новыми санкциями против России . Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство России в МОК. Российский президент назвал такие действия "этнической дискриминацией".

Российский олимпийский комитет принял одностороннее решение и добавил в свой состав региональные спортивные организации, находящиеся под руководством Национального олимпийского комитета Украины. В частности, это касается организаций на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.
 



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