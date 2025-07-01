Обострение между РФ и Азербайджаном: у Путина пытаются спасти ситуацию

Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва надеется на "непосредственное обсуждение и объяснение ситуации" с официальным Баку. Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на заявление пресс-секретаря Кремля.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, российская сторона будет стремиться добиться увольнения так называемых журналистов, которых азербайджанские правоохранители задержали в Баку 30 июня. По словам Пескова, этот вопрос планируется решить "путем прямых контактов в ближайшей перспективе". Кроме того, представитель Кремля заявил, что задержание представителей российских медиа в Азербайджане якобы "противоречит духу и нормам двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном".

В свою очередь, Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, согласно которому "некоторые силы пытаются посеять раздор во взаимоотношениях между Москвой и Баку". Представители МИД РФ подчеркнули, что Россия, со своей стороны, продолжает доносить до азербайджанской стороны свою четкую позицию, чтобы снизить потенциальный ущерб в отношениях между странами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские силовики испортили отношения с давним "союзником" Кремля . Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обострение в отношениях между Россией и Азербайджаном после инцидента в Екатеринбурге, где силовики РФ задержали более полусотни граждан азербайджанского происхождения. Как сообщает "Интерфакс", Песков заверил, что Россия якобы стремится сохранить "хорошие отношения" с Азербайджаном.

По его словам, Москва сожалеет о шагах, к которым прибегла азербайджанская сторона после трагических событий, и призывает к "объяснению причин и характера" задержаний, вызвавших возмущение в Баку.

Также Песков подчеркнул, что действия силовиков РФ не должны рассматриваться как основание для "резких мер" со стороны Азербайджана.

