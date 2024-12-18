Обстрел России: россияне жалуются, что десять ракет атаковали Ростовскую область

18 декабря Ростовская область стала объектом ракетной атаки, что подтвердил исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, было сбито 10 ракет, сообщает российская служба "Радио Свобода".

Ракетная атака на РФ (фото из открытых источников)

В хуторе Малая Каменка в результате падения обломков ракет вспыхнул жилой дом, а несколько других домов получили повреждения. Во дворе одного из домовладений также был обнаружен фрагмент ракеты. По предварительным данным жертв и пострадавших нет, однако информация о масштабах разрушений уточняется.

Губернатор также добавил, что обломки ракет повредили окна одного из домов. В то же время отмечается, что один из фрагментов ракеты был обнаружен на территории частного двора.

Еще в середине ноября Юрий Слюсарь предупреждал, что объекты Ростовской области находятся в зоне поражения дальнобойных ракет, запускаемых из Украины. Он отмечал, что в ближайшее время будет тяжелым из-за роста рисков таких атак, которые могут угрожать инфраструктуре, предприятиям и жилым объектам региона.

Украинская сторона официально не комментировала атаку. В то же время некоторые Telegram-каналы сообщают, что целью удара был военный завод в Таганроге. Telegram-канал "КиберМука" отметил, что ракеты поразили производственную площадку ФКП "Комбинат "Каменский" в Каменск-Шахтинске, который занимается изготовлением ракетного топлива. По данным источника, предприятие еще в 2020 году перешло на 12-часовой рабочий график из-за роста производственной нагрузки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров заявил, что уже отомстил за удар дронами по Грозному . Глава Чечни Розмаз Кадыров подтвердил информацию о том, что три беспилотника атаковали Грозный. При этом он утверждает, что якобы два дрона были сбиты силами ПВО. Третий беспилотник, по словам Кадырова, упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии в Чеченской Республике.

Как заявил председатель Чечни, в результате атаки беспилотников якобы нет ни жертв, ни пострадавших. Кроме этого, Кадыров разразился традиционными угрозами в адрес Украины, и даже заявил, что она уже якобы получила ответ.

