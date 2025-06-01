Обсуждают месть: в Кремле срочное совещание после атак по аэродромам

В России могут обсуждать возможность применения "Орешника" по территории Украины после ударов по российским военным аэродромам и подрывам в ряде регионов страны в первый день лета. Об этом сообщает "Инсайдер", ссылаясь на собственные источники. По их информации, эта тема якобы обсуждается на срочном совещании в Кремле.

Атаки по аэродромам РФ (фото из открытых источников)

Не исключено, что российский президент Владимир Путин может обратиться к украинскому мирному населению с предупреждением.

"Некоторые российские военные заявляют, что выведение из строя стратегической авиации дает право РФ применить ядерное оружие", — отмечает "Инсайдер".

Тем временем российские "военные коры" в соцсетях уже жалуются на ненадлежащий уровень защиты атакуемого аэродрома. Один из Telegram-каналов опубликовал возмущение, что стратегически важный объект защищали только с помощью покрышек.

Еще один российский "военкор" Александр Коц в своем Telegram-канале заявил о необходимости обнародовать правду об атаке на аэродромы. По его словам, в ближайшее время в сети появятся видео с дронов и спутников, так что скрыть масштабы ударов будет еще сложнее.

Напомним, что "Комментарии" писали о масштабной атаке Украины по аэродромам в России . 1 июня Украина провела одну из самых крупных спецопераций против военной авиации России с начала полномасштабной войны. Серия взрывов прогремела на четырех стратегических аэродромах глубоко в тылу РФ. Это был результат масштабной атаки беспилотников в рамках операции СБУ под кодовым названием "Паутина".

По предварительной информации известно, что в результате бомбардировки по российским аэродромам было повреждено или уничтожено по меньшей мере 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и самолеты радиолокационного наблюдения А-50. Общий ущерб для России может превышать 2 миллиарда долларов, что делает эту атаку одной из самых дорогих для Москвы за всю войну.

