В России обостряется кризис — фиксируется обвал продаж китайских авто. Это одно из последствий продолжения войны против Украины.

В Центре противодействия дезинформации за первые семь месяцев этого года было продано на 27% меньше машин из КНР, чем за аналогичный период прошлого. Эксперты отмечают, что темпы падения ежемесячно ускоряются и касаются не только бюджетного сегмента рынка, но и премиального.

"Падение авторынка РФ — одно из последствий экономического кризиса, в который скатывается Россия из-за войны и санкций. Выход западных автобрендов с рынка РФ в начале полномасштабного вторжения российская пропаганда подавала как положительный момент, который станет толчком для развития российского автопрома, а доступные китайские авто вроде бы легко заполнят свободные ниши на рынке”, — сообщили в Центре.

Аналитики Центра отмечают, что в реальности огромные расходы на войну привели к кризису кредитования, падению производства во многих отраслях и существенному уменьшению доходов населения. Для многих россиян, как следствие, автомобили стали просто недоступны, а российский автопром находится на грани выживания.

"За продолжение войны против Украины рядовым россиянам приходится платить из собственного кармана", — подчеркнули в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что за последние шесть лет Россия впервые закупила больше пищевых продуктов, чем продала. Аналитики отмечают, что импорт продовольственных товаров и сырья за первое полугодие 2025 года увеличился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Это, по данным ЦПД, явилось очередным свидетельством глубокого кризиса российского АПК.



