logo

BTC/USD

115935

ETH/USD

4748.19

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Обвал в России уже не скрыть: за продолжение войны придется заплатить россиянам
commentss НОВОСТИ Все новости

Обвал в России уже не скрыть: за продолжение войны придется заплатить россиянам

Из-за продолжения войны против Украины и санкций автомобили для россиян стали просто недоступными

22 августа 2025, 16:49 comments1343
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России обостряется кризис — фиксируется обвал продаж китайских авто. Это одно из последствий продолжения войны против Украины.

Обвал в России уже не скрыть: за продолжение войны придется заплатить россиянам

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации за первые семь месяцев этого года было продано на 27% меньше машин из КНР, чем за аналогичный период прошлого. Эксперты отмечают, что темпы падения ежемесячно ускоряются и касаются не только бюджетного сегмента рынка, но и премиального.

"Падение авторынка РФ — одно из последствий экономического кризиса, в который скатывается Россия из-за войны и санкций. Выход западных автобрендов с рынка РФ в начале полномасштабного вторжения российская пропаганда подавала как положительный момент, который станет толчком для развития российского автопрома, а доступные китайские авто вроде бы легко заполнят свободные ниши на рынке”, — сообщили в Центре.

Аналитики Центра отмечают, что в реальности огромные расходы на войну привели к кризису кредитования, падению производства во многих отраслях и существенному уменьшению доходов населения. Для многих россиян, как следствие, автомобили стали просто недоступны, а российский автопром находится на грани выживания.

"За продолжение войны против Украины рядовым россиянам приходится платить из собственного кармана", — подчеркнули в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что за последние шесть лет Россия впервые закупила больше пищевых продуктов, чем продала. Аналитики отмечают, что импорт продовольственных товаров и сырья за первое полугодие 2025 года увеличился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Это, по данным ЦПД, явилось очередным свидетельством глубокого кризиса российского АПК.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0hUsUn3RJKScXmd4Aph8MqxxGsMJbkfsxdTdB6BrdnH4KPZNVnJk3c9HDGqKY5WbEl
Теги:

Новости

Все новости