Очень разозлился на Путина: в Кремле отреагировали на резкие заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил сильное недовольство после того, как российский диктатор Владимир Путин подверг сомнению авторитет президента Украины Владимира Зеленского. На заявления американского лидера отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Комментируя информацию об возмущении Трампа, Песков отметил, что СМИ не предоставили конкретной цитаты президента США по этой ситуации.

"Часть высказываний была дана в изложении, это не были цитаты. Это первое. Второе – действительно прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной, прежде всего по выстраиванию наших двусторонних отношений, которым был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации (во время президентства Байдена – Главред)".

Кроме этого, пресс-секретарь Кремля убежден, что процесс урегулирования войны в Украине продолжается, хотя, по его словам, это "растянутый во времени вопрос, связанный со сложностью ситуации".

Он также добавил, что Путин остается открытым к контактам с Трампом и что в случае необходимости их разговор будет оперативно организован.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ заявили, что Путин нашел родственную душу , с которой будет разрушать миропорядок. Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин наконец-то нашел родственную душу среди мировых лидеров, и, по его мнению, это президент США Дональд Трамп.

В частности, Соловьев указал, что американский президент является человеком, который Путин "четко понимает". В эфире своей радиопрограммы "Полный контакт" пропагандист отметил, что Трамп возглавляет страну, которая якобы разделяет с Россией "общие базовые ценности". Соловьев, также ведущий программу "Вечер с Владимиром Соловьевым", известен тем, что распространяет кремлевские нарративы в обществе, где критиковать Путина и его войну против Украины грозит репрессиями.