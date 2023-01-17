Один из главных пропагандистов России, несмотря на санкции, собрался в Киев

Один из рупоров Кремля, одиозный телеведущий Борис Корчевников, в отношении которого наша страна ввела санкции, сказал, что скоро приедет в Киев. Как он утверждает, он два раза был в Украине, несмотря на санкции, и в этот раз тоже собирается в поездку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Борис Корчевников (фото из открытых источников)

Еще кремлевский пропагандист глупо оценил так называемый список санкций, как и решение лишить предателей всех полученных государственных наград.

"В смешном украинском запрещенном списке на все — от въезда до возвращения госнаград — я под номером 8. По поводу этого должен сказать только одно: запрет на въезд в Украину у меня был и раньше, с 2014 года. Это не помешало приезжать мне в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период. Так там и раньше "работали" все эти законы и списки. А сейчас тем более", — отметил Корчевников в своем Telegram-канале.

Борис Корчевников пропагандирует политику Владимира Путина и все, что делают ставленники его режима. Недавно во время прямого эфира, он разрыдался на камеру по причине того, что у граждан РФ нет желания ехать воевать в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пропагандист предложил обстрелять ракетами НАТО с территории Африки. Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выступил с новыми бешеными угрозами в сторону НАТО. Он предложил с территории Африки ракетами обстреливать ведущие страны Североатлантического союза. В частности, Соловьев публично предложил обстрелять ракетами Францию, Польшу или Великобританию из Африки, чтобы показать всему миру реакцию России на подобные решения.

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